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В Татарстане пройдут дебаты с участием Мухаметшина

11:55, 08.05.2019
В Татарстане пройдут дебаты с участием Мухаметшина
Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Государственного совета Татарстана, секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин примет участие в дебатах в рамках праймериз «ЕР».

В дебатах также примут участия замглавы департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков, начальник управления записи актов гражданского состояния кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина, директор театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов, а также актер Камаловского театра Рамиль Тухватуллин.

Мероприятие запланировано на 16.00.

Напомним, ранее Мухаметшин попал в десятку медиарейтинга глав российских парламентов.

ОбществоВласть Татарстан
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