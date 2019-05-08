В Татарстане пройдут дебаты с участием Мухаметшина
Председатель Государственного совета Татарстана, секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин примет участие в дебатах в рамках праймериз «ЕР».
В дебатах также примут участия замглавы департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Роман Беляков, начальник управления записи актов гражданского состояния кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина, директор театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов, а также актер Камаловского театра Рамиль Тухватуллин.
Мероприятие запланировано на 16.00.
Напомним, ранее Мухаметшин попал в десятку медиарейтинга глав российских парламентов.ОбществоВласть Татарстан
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