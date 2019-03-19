Мухаметшин и Толкачев попали в десятку медиарейтинга глав российских парламентов
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев попали в десятку самых цитируемых глав российских парламентов. Данные приводит компания «Медиалогия» за февраль текущего года.
Согласно опубликованному рейтингу, Мухаметшин находится на пятом месте, Толкачев — на шестом.
Лидерами оказались председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлаченко, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 49 тысяч источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Напомним, ранее врио главы Башкирии Хабиров опередил президента РТ Рустама Минниханова в рейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за январь.ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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