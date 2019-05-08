Дети из Сирии прибыли в Крым для отдыха в «Артеке»

Группа детей из Сирии совместно с детьми российских военнослужащих прилетела в Симферополь и направляется в международный детский центр «Артек».

Организатором поездки в Крым выступила Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство». Всего на смену, которая началась 5 мая, отправились 20 сирийских и российских детей, передает «РИА Новости».

Отмечается, что дети, которые поедут в «Артек», — это дети погибших военнослужащих сирийской армии и военнослужащих России.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство россиян выступили за прекращение военной операции в Сирии.