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«Левада-центр»: большинство россиян выступили за прекращение военной операции в Сирии

10:11, 06.05.2019 2
«Левада-центр»: большинство россиян выступили за прекращение военной операции в Сирии
Фото: pixabay.com

55% жителей России считают, что власти страны должны прекратить военную операцию в Сирии. Об этом рассказали в «Левада-центре».

Согласно опросу, за продолжение военных действий выступили 30% граждан. 37% респондентов заявили, что вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан».

Также 35% орошенных не одобряют государственную политику по отношению к Сирии. Обратного мнения придерживается 51% россиян, передает РБК со ссылкой на исследование.

Всего в опросе приняло участие более 1 600 человек, интервью проводилось в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины россиян не ждут улучшения отношений с Украиной после выборов.

Общество
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:21
    операцию завершать,а пенсию начинать.
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  • Анонимно 10:43
    За что воевали? Только спасти Президента Асада? Людей не только там уничтожают. Или превратить ли Сирию в 91 регион и Базу? Или- в замену Анталии? За что-то ведь воевали.
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