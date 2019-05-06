«Левада-центр»: большинство россиян выступили за прекращение военной операции в Сирии

55% жителей России считают, что власти страны должны прекратить военную операцию в Сирии. Об этом рассказали в «Левада-центре».

Согласно опросу, за продолжение военных действий выступили 30% граждан. 37% респондентов заявили, что вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в «новый Афганистан».

Также 35% орошенных не одобряют государственную политику по отношению к Сирии. Обратного мнения придерживается 51% россиян, передает РБК со ссылкой на исследование.

Всего в опросе приняло участие более 1 600 человек, интервью проводилось в 137 населенных пунктах 50 регионов России.

Напомним, ранее сообщалось, что более половины россиян не ждут улучшения отношений с Украиной после выборов.