Следком расследует гибель семи туристов на Алтае

Следственный комитет проведет проверку информации о гибели семи туристов во время схода лавины на Южно-Чуйском хребте в горах Алтая.

Инцидент произошел в понедельник, 6 мая. Информация о происшествии появилась спустя несколько дней, так как в горах не было связи. На место вылетел вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ и извлечения туристов из-под лавины.

Следователи установят обстоятельства трагедии, в том числе были ли нарушены меры безопасности при восхождении, передает ТАСС.

Напомним, ранее Следком назвал причину гибели группы Дятлова.