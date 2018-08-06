В ООН призвали сохранить сделку по Ирану, несмотря на санкции США

Организация объединенных наций призвала стран-участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остаться в соглашении, несмотря на вступившие в силу санкции США.

«Мы будем разбираться, как новые санкции будут сказываться на ситуации. Но нам совершенно ясно, что самое главное, чтобы Иран и другие стороны продолжали соблюдать условия соглашения, независимо от действий (США — прим.ред.)», — цитирует «РИА Новости» официального представителя главы ООН Фархана Хака.

В ООН отметили, что выражают поддержку всем государствам-участникам, но оказывать влияние на отношения стран не могут.

«Мы призываем все страны делать все возможное для сохранения соглашения», — добавил Хак.

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года СВПД. Ранее Вашингтон объявил о выходе из соглашения с Тегераном по ядерной программе.