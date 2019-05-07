В 2018 году численность сотрудников Центробанка сократилась на 5 тысяч

Банк России сократил численность сотрудников за 2018 год на 5 тысяч или на 9%. Такие сведения содержатся в отчете регулятора, опубликованном на официальном портале ЦБ РФ.

Таким образом, численность работников Банка России составила 50,6 тысяч единиц. В отчете подчеркивается, что продолжилась ликвидация расчетно-кассовых центров, кроме того, реорганизована система безопасности. Также Банк России сообщает, что создал Университет Банка России для повышения квалификации персонала.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года Центральный банк России получил убыток в размере 434,6 млрд рублей. В 2017 году убыток составлял 435,3 млрд рублей. За 2018 год процентные доходы ЦБ РФ показали рост 28,2% и достигли 361,7 млрд рублей. Объем активов регулятора вырос до 39,4 млрд рублей.

