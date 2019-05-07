Центральный банк России раскрыл свой убыток по итогам 2018 года

По итогам 2018 года Центральный банк России получил убыток в размере 434,6 млрд рублей. Такие данные содержатся в годовом отчете, размещенном на сайте ЦБ РФ.

В 2017 году убыток составлял 435,3 млрд рублей. За 2018 год процентные доходы ЦБ РФ показали рост 28,2% и достигли 361,7 млрд рублей. Объем активов регулятора вырос до 39,4 млрд рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам апреля годовая инфляция замедлилась до 5,17% после 5,25% в марте. Это следует из «Картины инфляции. Май 2019» от Минэкономразвития.

С исключением сезонного фактора рост цен в апреле составил 0,3% после 0,29% месяцем ранее, пишет RNS. В помесячном выражении инфляция в апреле замедлилась до 0,29% месяц к месяцу по сравнению с 0,32% в марте.