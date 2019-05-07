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В Шереметьево заявили о начале работы по расписанию после авиакатастрофы 5 мая

19:59, 07.05.2019
В Шереметьево заявили о начале работы по расписанию после авиакатастрофы 5 мая
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аэропорт Шереметьево начал работу в штатном режиме после катастрофы 5 мая, сообщает РБК.

«Мы работаем по расписанию», — подчеркнули в аэропорту.

Напомним, ранее сотрудники Следственного комитета и Росавиации выявили ряд ошибок, которые были допущены экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.

В ходе проверки действий экипажа выяснилось, что пилоты Денис Евдокимов и Максим Кузнецов после приземления открыли в кабине боковое открывающееся окно. Это могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, рассказал источник РБК в Следственном комитете. Информацию подтвердил собеседник издания в Росавиации.

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