СМИ сообщили о допущенных пилотами SSJ-100 ошибках при посадке

Сотрудники Следственного комитета и Росавиации выявили ряд ошибок, которые были допущены экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.



В ходе проверки действий экипажа выяснилось, что пилоты Денис Евдокимов и Максим Кузнецов после приземления открыли в кабине боковое открывающееся окно. Это могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, рассказал источник РБК в Следственном комитете. Информацию подтвердил собеседник издания в Росавиации.



Также к усилению пожара могло привести то, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.



Росавиация начала внеплановую проверку компании «Аэрофлот» и ее системы обучения пилотов.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным «Коммерсанта», является ошибка пилотов.

