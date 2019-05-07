СМИ сообщили о допущенных пилотами SSJ-100 ошибках при посадке
Сотрудники Следственного комитета и Росавиации выявили ряд ошибок, которые были допущены экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево.
В ходе проверки действий экипажа выяснилось, что пилоты Денис Евдокимов и Максим Кузнецов после приземления открыли в кабине боковое открывающееся окно. Это могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, рассказал источник РБК в Следственном комитете. Информацию подтвердил собеседник издания в Росавиации.
Также к усилению пожара могло привести то, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.
Росавиация начала внеплановую проверку компании «Аэрофлот» и ее системы обучения пилотов.
Напомним, в воскресенье, 5 мая, в результате катастрофы самолета SSJ-100 Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Приоритетной версией крушения Sukhoi Superjet 100, по данным «Коммерсанта», является ошибка пилотов.
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