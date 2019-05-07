Бывший вратарь «Авангарда» и «Лады» Адам Свобода покончил с собой

Экс-вратарь омского «Авангарда» и тольяттинской «Лады» чех Адам Свобода покончил жизнь самоубийством. Ему был 41 год, сообщает Hokej.

Помимо российских клубов хоккеист играл за «Спарту», «Пардубицу», «Нюрнберг», «Тимро», «Славию», «Пльзень» и «Бейбарыс».

С 2001 по 2008 год Свобода выступал за сборную Чехии. В 2005 году стал чемпионом мира, через год завоевал серебряную медаль мирового первенства.