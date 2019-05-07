Минтранс попросит наградить орденом погибшего бортпроводника сгоревшего в Шереметьево самолета
Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путином о награждении бортпроводника самолета, сгоревшего в Шереметьево, Максима Моисеева орденом Мужества посмертно.
Также предлагается наградить бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель государственными наградами, пишет "РИА Новости".
Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек.
Позже экипаж самолет рассказал подробности катастрофы.Общество
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