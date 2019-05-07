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Минтранс попросит наградить орденом погибшего бортпроводника сгоревшего в Шереметьево самолета

17:11, 07.05.2019
Минтранс попросит наградить орденом погибшего бортпроводника сгоревшего в Шереметьево самолета
Фото: sledcom.ru

Министр транспорта России Евгений Дитрих будет ходатайствовать перед президентом РФ Владимиром Путином о награждении бортпроводника самолета, сгоревшего в Шереметьево, Максима Моисеева орденом Мужества посмертно.

Также предлагается наградить бортпроводниц Татьяну Касаткину и Ксению Фогель государственными наградами, пишет "РИА Новости".

Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек.

Позже экипаж самолет рассказал подробности катастрофы.

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