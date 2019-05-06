Экипаж самолета, сгоревшего в Шереметьево, рассказал подробности катастрофы

Члены экипажа самолета, который сгорел накануне в московском аэропорту Шереметьево, рассказали, что катастрофа произошла из-за непогоды.

«Мы взлетели, попали в тучу — был сильный град. В этот момент произошел хлопок, вспышка такая, как электричество. Все было очень быстро», — сказала в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) бортпроводница рейса SU1492 Татьяна Касаткина.

По ее словам, эвакуация началась сразу после остановки самолета, хотя люди начали соскакивать с кресел, когда судно еще двигалось, пишет «Интерфакс».

«Из-за молнии у нас произошла потеря радиосвязи и переход самолета не через компьютер, а напрямую — на аварийный режим управления», — рассказал командир экипажа Денис Евдокимов.

Напомним, 5 мая произошла катастрофа с участием самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. При посадке судно загорелось, погиб 41 человек.

