В России предложили привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу
Центр организации движения (ЦОДД) Москвы предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста.
«Или к стоимости автомобиля как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности — для кого-то 3 тысячи — это ерунда, для кого-то весомая часть его дохода», — сказал в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин, его слова приводит «РИА Новости».
Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ДТП в России чаще всего происходят по причине превышения скоростного режима.Общество
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