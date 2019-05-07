В России предложили привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу

Центр организации движения (ЦОДД) Москвы предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу автомобилиста.

«Или к стоимости автомобиля как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности — для кого-то 3 тысячи — это ерунда, для кого-то весомая часть его дохода», — сказал в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ДТП в России чаще всего происходят по причине превышения скоростного режима.