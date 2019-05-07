Минниханов принял участие в совещании по вопросам прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в Екатеринбурге принял участие в совещании по вопросам законности и практики прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Совещание провел генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.



В ходе мероприятия было отмечено, что с нарушениями проводилось присвоение статуса региональных операторов, регулирование их деятельности и установление предельных тарифов на услуги, утверждение инвестиционных и производственных программ в области обращения с отходами в республиках Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Чувашской Республике, Алтайском, Пермском, Приморском краях, Иркутской, Пензенской, Саратовской, Сахалинской областях.



По результатам совещания для обеспечения законности в сфере исполнения законодательства об обращении с ТКО решено принять дополнительные меры по повышению эффективности прокурорского надзора, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что в Татарстане нашли нарушения порядка ценообразования в области обращения с отходами.

