В Татарстане нашли нарушения порядка ценообразования в области обращения с отходами

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, Мордовии, Чувашии, Пермском крае, Пензенской и Саратовской областях и других регионах Генпрокуратура нашла нарушения порядка ценообразования в области обращения с отходами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он процитировал поступивший в комитет ответ из надзорного ведомства, согласно которому «в Татарстане были предоставлены экономически не обоснованные и не подтвержденные сведения о понесенных расходах, в том числе не относящихся к процессу обработки и захоронения отходов», пишет ТАСС.



По его словам, теперь в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов во время еженедельного совещания предложил провести отдельную видеоконференцию с муниципальными районами для разъяснения деталей работы с регоператорами по обращению с ТКО.