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Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о Евромайдане

12:44, 07.05.2019
Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о Евромайдане
Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру 7 мая. Об этом заявил начальник управления специальных расследований надзорного ведомства Сергей Горбатюк.

По его словам, никто не связывался со следователем и не сообщал о причинах неявки и о просьбе переноса допроса, передает телеканал «112 Украина».

Горбатюк пояснил, что Порошенко был вызван на допрос, чтобы у следователей была возможность задать вопросы о событиях 18—19 февраля 2014 года, а также 1 декабря 2013 года.

Начальник управления специальных расследований также отметил, что в случае повторной неявки Порошенко на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать главу государства.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Петра Порошенко на допрос 7 мая по делу о Евромайдане. Также от него требуют подписать протокол допроса по этому же делу, который ранее не был подписан.

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