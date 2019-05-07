Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о Евромайдане

Фото: commons.wikimedia.org / администрация президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру 7 мая. Об этом заявил начальник управления специальных расследований надзорного ведомства Сергей Горбатюк.



По его словам, никто не связывался со следователем и не сообщал о причинах неявки и о просьбе переноса допроса, передает телеканал «112 Украина».



Горбатюк пояснил, что Порошенко был вызван на допрос, чтобы у следователей была возможность задать вопросы о событиях 18—19 февраля 2014 года, а также 1 декабря 2013 года.



Начальник управления специальных расследований также отметил, что в случае повторной неявки Порошенко на допрос прокуратура будет просить суд оштрафовать главу государства.



Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины вызвала действующего президента Петра Порошенко на допрос 7 мая по делу о Евромайдане. Также от него требуют подписать протокол допроса по этому же делу, который ранее не был подписан.

