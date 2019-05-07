В Минздраве дали рекомендации по борьбе с аллергией

Специалисты Министерства здравоохранения России рассказали, как бороться с симптомами аллергии.

В ведомстве отменили, что существует три вида пыления. Первый пик пыления деревьев (береза, ольха, орешник) приходится на конец весны — апрель и май. Пыление злаковых трав (пшеница, рожь, овес и другие) начинается в июне — июле.

Пик пылении сорных трав (дикорастущих растений, таких как полынь, мать-и-мачеха) происходит в августе и сентябре, передает RT.

В Минздраве рекомендуют аллергикам пройти симптоматическую терапию, в том числе принимать необходимые препараты либо по возможности сменить климат. Вне зависимости от сезона в ведомстве советуют проводить аллерген-специфическую терапию (АСИТ) причинно-значимыми аллергенами.

Отмечается, что метод предполагает введение в организм пациента возрастающих доз того или иного аллергена.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, как правильно приготовить шашлык.