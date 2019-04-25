В Минздраве рассказали, как правильно приготовить шашлык

В Министерстве здравоохранения России дали рекомендации, как правильно приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Советы приурочены к майским праздникам, во время которых россияне активно занимаются приготовлением данного блюда.

По словам главного внештатного диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна, мясо для шашлыка должно быть «хорошо вымочено в маринаде» и затем тщательно прожарено.

«Лучше выбирать нежирные сорта мяса. Баранину, например. А со свинины, которую чаще всего используют, желательно предварительно срезать весь жир», — цитирует его RT.

Эксперт подчеркивает, что главное — не переедать, а также добавлять к шашлыку побольше овощей и зелени, которые способствуют правильному пищеварению.

Также Тутельян рекомендовал россиянам не злоупотреблять алкоголем во время праздников и соблюдать диету людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, сахарного диабета и других хронических заболеваний.

Напомним, ранее эксперты Роспотребнадзора дали советы по выбору пасхального кулича.