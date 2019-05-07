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Со дня первой инаугурации Владимира Путина прошло 19 лет

00:55, 07.05.2019
Со дня первой инаугурации Владимира Путина прошло 19 лет
Фото: kremlin.ru

Со дня первой инаугурации президента РФ Владимира Путина исполняется 19 лет, сообщает ТАСС.

Кроме того, завершился первый год нового президентского срока Путина. Ровно год назад в этот день он в четвертый раз в жизни принес присягу главы государства. Помимо этого, исполняется 7 лет с момента возвращения Путина в Кремль после четырех лет работы премьер-министром. Отмечается, что первый год уже нового срока Путина прошел под знаком нацпроектов и реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили по телефону новое соглашение по ядерному вооружению.

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