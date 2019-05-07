Со дня первой инаугурации Владимира Путина прошло 19 лет

Со дня первой инаугурации президента РФ Владимира Путина исполняется 19 лет, сообщает ТАСС.

Кроме того, завершился первый год нового президентского срока Путина. Ровно год назад в этот день он в четвертый раз в жизни принес присягу главы государства. Помимо этого, исполняется 7 лет с момента возвращения Путина в Кремль после четырех лет работы премьер-министром. Отмечается, что первый год уже нового срока Путина прошел под знаком нацпроектов и реформ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили по телефону новое соглашение по ядерному вооружению.

