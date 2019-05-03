Трамп обсудил с Путиным новое соглашение по ядерному вооружению

Президент США Дональнд Трамп пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили по телефону новое соглашение по ядерному вооружению.

Пресс-секретарь Белого Дома рассказала, что глава Соединенных Штатов и российский лидер поговорили о возможности заключения трехстороннего соглашения о ядерном вооружении, в которое предлагается включить Китай, передает Reuters.

Также они обсудили ситуацию в КНДР и Венесуэле.

Трамп и Путин затронули и тему доклада спецпрокурора Мюллера о вмешательстве Москвы в американские выборы.