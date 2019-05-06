В МВД рассказали, почему мог произойти прорыв газопровода «Ямбург — Поволжье»

По предварительным данным, причиной прорыва газопровода «Ямбург — Поволжье» мог стать износ оборудования, сообщает ТАСС.

Точные причины случившегося будут установлены в ближайшее время. Горение газа на поврежденном участке трубопровода уже прекратилось. Отмечается, что разрыв газопровода с возгоранием в Свердловской области произошел около 19 часов, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что власти Китая (КНР) обозначили свой интерес в увеличении поставок газа из России еще до запуска газопровода «Сила Сибири».

«Наши китайские партнеры проявляют большой интерес к увеличению объемов поставок сверх тех объемов, которые у нас зафиксированы в тридцатилетнем контракте», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

