ФСБ запустила анонимный опрос об эффективности борьбы с коррупцией

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) запустила на сайте анонимный опрос для оценки эффективности проводимых в стране против коррупции мер.

Основная часть опроса состоит из 12 вопросов. Так, предлагается оценить уровень коррупции в различных сферах (здравоохранение, образование, ЖКХ, госуслуги, правоохранительная система и прочее), а также оценить уровень доверия к борющимся с коррупцией госорганам, среди которых Генпрокуратура, МВД, СК, ФСБ, ФСИН.

Один из вопросов касается личной инициативы гражданина, еще несколько — оценки информации о коррупции в СМИ, необходимости социальной рекламы, готовности отказаться от подарков в условиях борьбы с коррупцией.

Ранее в Верховном суде назвали самый популярный размер взятки в России.