МЧС предупредило жителей Татарстана о грозах и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий с 18 часов 6 мая до 18 часов 7 мая.

По информации Гидрометцентра РТ, вечером 6 мая, ночью и днем 7 мая на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с (в Казани до 18 м/с), сообщили в МЧС.



Напомним, что сегодня в Татарстане, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Максимальная температура днем — от +20°С до +25°С.

