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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25°С

04:36, 06.05.2019
В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +7°С до +12°С. Максимальная температура днем — от +20°С до +25°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах +21...+24°С.

Общество Татарстан
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