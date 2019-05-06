В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +25°С

Сегодня, 6 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный умеренный.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +7°С до +12°С. Максимальная температура днем — от +20°С до +25°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах +21...+24°С.

