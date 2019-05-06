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В Венесуэле могут увеличить число военных специалистов из России

13:48, 06.05.2019
В Венесуэле могут увеличить число военных специалистов из России
Фото: pixabay.com

Численность группы военных специалистов из России в Венесуэле может быть увеличена. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, отвечая на вопрос о возможном приезде новой миссии российских военных.

«В настоящее время на территории Венесуэлы присутствует комиссия специалистов, она может быть расширена, безусловно», — цитирует Аррреасу «РИА Новости».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия отправила военнослужащих в Венесуэлу на законных основаниях. По словам министра иностранных дел, офицеры ВС РФ обслуживают поставленную в Венесуэлу военную технику.

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