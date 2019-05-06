В Венесуэле могут увеличить число военных специалистов из России
Численность группы военных специалистов из России в Венесуэле может быть увеличена. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, отвечая на вопрос о возможном приезде новой миссии российских военных.
«В настоящее время на территории Венесуэлы присутствует комиссия специалистов, она может быть расширена, безусловно», — цитирует Аррреасу «РИА Новости».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия отправила военнослужащих в Венесуэлу на законных основаниях. По словам министра иностранных дел, офицеры ВС РФ обслуживают поставленную в Венесуэлу военную технику.
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