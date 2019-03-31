Лавров подробно рассказал о целях отправки российских военных в Венесуэлу

Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь рассказал для чего Россия отправила военнослужащих в Венесуэлу. Он подчеркнул, что военные специалисты находятся в стране на законных основаниях.

По словам министра иностранных дел, офицеры ВС РФ обслуживают поставленную в Венесуэлу военную технику.

«Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим конституции Венесуэлы», — подчеркнул Лавров в интервью телеканалу «Россия-1».

Глава российского МИДа также отказался комментировать жесткие заявления президента США Дональда Трампа, отметив, что в американской политике «время новых подходов».

Ранее Трамп заявил, что Россия должна "убраться" из Венесуэлы. Также власти США сообщили о российских военных, присутствующих в латиноамериканской стране.