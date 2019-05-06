Новости общества

13:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мадуро может посетить Россию для участия в ПМЭФ

12:49, 06.05.2019
Мадуро может посетить Россию для участия в ПМЭФ
Фото: kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдет 6—8 июня.

«Мы пока не знаем точный состав делегации, надеемся, что президент сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с (президентом России Владимиром) Путиным», — заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в посольстве Каракаса в Москве, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что последний раз Мадуро посещал Россию в декабре прошлого года.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров