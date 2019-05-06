Мадуро может посетить Россию для участия в ПМЭФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдет 6—8 июня.

«Мы пока не знаем точный состав делегации, надеемся, что президент сможет посетить форум, ему бы хотелось поехать в Петербург и увидеться с (президентом России Владимиром) Путиным», — заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в посольстве Каракаса в Москве, его слова приводит «РИА Новости».

Напомним, что последний раз Мадуро посещал Россию в декабре прошлого года.