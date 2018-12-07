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Мадуро предложил Путину перейти на расчеты в криптовалюте

07:26, 07.12.2018
Мадуро предложил Путину перейти на расчеты в криптовалюте
Фото: commons.wikimedia.org / Hugoshi

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в рамках визита в Россию предложил российскому коллеге Владимиру Путину производить расчеты в нефтяной сфере в национальной криптовалюте El Petro.

Мадуро подчеркнул, что Россия «продает нефть и нефтяную продукцию в юанях», и в этой связи предложил рассмотреть возможность и потенциал использования El Petro, сообщает РБК.

По его словам, переход к расчетам в El Petro «продолжит освобождение от валюты, которую использует элита Вашингтона для шантажа, атак на народы мира, экономического ущерба, финансового преследования, как это происходит в отношении Венесуэлы, Кубы, Ирана, России».

Отмечается, что Венесуэла с 2019 года намерена перевести все расчеты в этой сфере в криптовалюту.

Напомним, Венесуэла выпустила в обращение криптовалюту El Petro в феврале 2018 года.

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