Минстрой Татарстана опубликовал снимки новых вольеров казанского зоопарка

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана опубликовало фотографии Казанского зооботсада «Река Замбези».

На снимках запечатлены новые вольеры для животных. Стены украшены граффити с африканской тематикой. По фотографиям заметно, что отделочные работы находятся на финальной стадии.

Напомним, ранее стало известно, что зоопарк «Река Замбези» не сдадут к обещанному сроку — IV кварталу 2018 года. Новая дата ввода в эксплуатацию — III квартал 2019. Срок сдачи зоопарка переносят уже пятый раз. Подробности — в материале «Реального времени».

