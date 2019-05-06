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Минстрой Татарстана опубликовал снимки новых вольеров казанского зоопарка

11:21, 06.05.2019
Минстрой Татарстана опубликовал снимки новых вольеров казанского зоопарка
Фото: minstroy.tatarstan.ru

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана опубликовало фотографии Казанского зооботсада «Река Замбези».

На снимках запечатлены новые вольеры для животных. Стены украшены граффити с африканской тематикой. По фотографиям заметно, что отделочные работы находятся на финальной стадии.

Напомним, ранее стало известно, что зоопарк «Река Замбези» не сдадут к обещанному сроку — IV кварталу 2018 года. Новая дата ввода в эксплуатацию — III квартал 2019. Срок сдачи зоопарка переносят уже пятый раз. Подробности — в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
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