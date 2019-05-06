ВЦИОМ: половина россиян не представляют свою жизнь без интернета

Около половины жителей России (48%) с трудом представляют, как жить без активности в интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, если интернет полностью исчезнет, то это не вызовет паники у 50% пользователей, 24% респондентов заявили, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% опрошенных отметили, что влияние будет крайне слабым.

Кроме того, 48% россиян сказали, что отключение интернета станет серьезным испытанием для них, 37% признались, что их жизнь существенно изменится, но они смогут приспособиться, 11% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в Сеть.

Всего в России 84% граждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом, передает ТАСС.

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 86% россиян считают себя частично или полностью счастливыми.