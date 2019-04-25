Опрос: 86% россиян считают себя частично или полностью счастливыми

Большинство россиян — 86% — считают себя частично или полностью счастливыми.

Данный показатель является максимальным за все годы исследований, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Так, 35% опрошенных на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определенно да», 51% — «скорее да». Еще 11% считают себя почти или полностью не счастливыми, пишет RT.



Большинство считают себя счастливыми из-за семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).

Ранее опрос россиян показал, что для достойной жизни в среднем им необходим ежемесячный доход в размере 66 тыс. рублей.