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Опрос: 86% россиян считают себя частично или полностью счастливыми

16:57, 25.04.2019
Опрос: 86% россиян считают себя частично или полностью счастливыми
Фото: u.wikipedia.org / ПОКА ТУТ

Большинство россиян — 86% — считают себя частично или полностью счастливыми.

Данный показатель является максимальным за все годы исследований, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 35% опрошенных на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определенно да», 51% — «скорее да». Еще 11% считают себя почти или полностью не счастливыми, пишет RT.

Большинство считают себя счастливыми из-за семьи (33%), хорошей работы (17%), жилищных условий (9%).

Ранее опрос россиян показал, что для достойной жизни в среднем им необходим ежемесячный доход в размере 66 тыс. рублей.

Общество
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