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Правительство обновило перечень запрещенных в России веществ согласно списку WADA

17:55, 05.05.2019
Правительство обновило перечень запрещенных в России веществ согласно списку WADA
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об актуализации перечня запрещенных для использования в спорте субстанций и методов в соответствии с международным стандартом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Подписанным постановлением список приводится в соответствие с запрещённым списком 2019, включающим субстанции и методы, запрещенные как в соревновательный, так и во внесоревновательный период", — говорится в справке к документу.

Напомним, что в январе WADA приняло решение оставить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству. РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

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