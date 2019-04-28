«Уфа» обыграла «Урал» с разгромным счетом 4:1

Сегодня в столице Башкирии прошел матч 26-го тура чемпионата России на котором встретились футболисты «Уфы» и екатеринбургского «Урала». Хозява выиграли со счетом 4:1.

У победителей мячи забили Андрес Вомбергар (22-я минута) и Ондржей Ванек с пенальти (52), а Сильвестр Игбун оформил дубль (79 и 90).

У гостей отличился Эрик Бикфалви (16). "Урал" играл с 58-й минуты в меньшинстве после удаления Сергея Брызгалова.

Уфимская команда одержала вторую победу под руководством Вадима Евсеева, набрала 25 очков и продолжает идти на 14-м месте в таблице премьер-лиги.