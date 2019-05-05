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В России число штрафов за нацистскую символику выросло в 30 раз

14:58, 05.05.2019
В России число штрафов за нацистскую символику выросло в 30 раз
Фото: pixabay.com

В России с 2008 года отмечен серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.

Согласно материалам Судебного департамента при Верховном суде РФ, в период с 2008 по 2018 год число лиц, привлеченных к ответственности по ст. 20.3 КоАП ("Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики") возросло в 30 раз.

Так в 2008 году по этой статье были привлечены 54 человека, а десять лет спустя 1639, передает ТАСС.

В качестве основного наказания применяется штраф в размере до 2 тыс. рублей или до 2,5 тыс. рублей в случае сбыта продукции с такой символикой.

Ранее в одном из магазинов Нижнего Новгорода были обнаружены георгиевские ленточки со свастикой. Власти города заявили, что изображение свастики в георгиевских лентах не носило злого умысла.

АналитикаОбщество
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