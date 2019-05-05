Эксперт: праздники не влияют на производительность труда

Большое количество праздников не связано с низкой производительностью труда россиян. Такое мнение высказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

«В Ирландии, занимающей первое место в мире по производительности труда по данным ОЭСР, количество нерабочих праздничных дней всего на три дня меньше, чем в России, а производительность ирландского труда почти в четыре раза выше российского. Получается, что коренные причины низкой производительности россиян кроются в другом», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она считает, что причинами являются непосредственно проблема измерения производительности труда и отсутствие стимула инвестировать в эту сферу.

Ранее эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику РФ.