В МЧС рассказали, почему не надо надевать камуфлированную одежду в лес
Камуфлированная одежда осложняет поиск человека в лесу, поэтому собираясь в поход нужно одеваться в яркие вещи.
В МЧС России рассказали, что одежда ярких цветов позволяет даже издалека заметить человека среди деревьев и кустов. Осенью цвет одежды не должен сливаться с цветами осенней листвы. Самый заметный цвет — ярко-голубой, пишет «РИА Новости».
В случае похода в лес рекомендуется надевать длинные брюки, удобную обувь и головной убор, так как с мелких деревьев и кустарников могут упасть клещи.
Среди обязательных для лесного похода вещей — компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек и запасная одежда.
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