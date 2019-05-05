В МЧС рассказали, почему не надо надевать камуфлированную одежду в лес

Камуфлированная одежда осложняет поиск человека в лесу, поэтому собираясь в поход нужно одеваться в яркие вещи.

В МЧС России рассказали, что одежда ярких цветов позволяет даже издалека заметить человека среди деревьев и кустов. Осенью цвет одежды не должен сливаться с цветами осенней листвы. Самый заметный цвет — ярко-голубой, пишет «РИА Новости».

В случае похода в лес рекомендуется надевать длинные брюки, удобную обувь и головной убор, так как с мелких деревьев и кустарников могут упасть клещи.

Среди обязательных для лесного похода вещей — компас, нож, спички, соль, заряженный мобильный телефон, небольшой продуктовый паек и запасная одежда.

Ранее эксперты назвали ошибки туристов, которые потерялись во время похода.