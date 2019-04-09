В Россию в 2018 году приехало наименьшее число мигрантов со времен распада СССР

Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР. Об этом говорится в отчете Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

За прошлый год число приехавших в Россию мигрантов упало до 124,9 тыс., сократившись на 4% по сравнению с 2017-м. При этом число выехавших из страны мигрантов в 2018 году увеличилось на 16,9%, говорится в отчете РАНХиГС.



Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что за прошлый год из России выдворили более 72 тыс. иностранцев, еще более 240 тыс. иностранных граждан запрещен въезд в страну.