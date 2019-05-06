Продажи новых пикапов в России снизились на 28%

По данным «Автостата», в первом квартале 2019 года в России было продано 1 983 новых пикапа. Это на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты агентства отмечают, что сегмент пикапов показывает наибольшее падение на российском рынке. Так, в марте продажи упали более чем на 40%.

Лидером по продажам по итогам первого квартала является УАЗ Pickup (732). Далее идут Toyota Hilux (606), Mitsubishi L200 (329), Volkswagen Amarok (135) и Mercedes-Benz X-Class (89).

Напомним, что на 1 января 2019 года в России насчитывалось 267,4 тыс. пикапов.