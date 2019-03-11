В России насчитали более 267 тысяч пикапов
На 1 января 2019 года в России насчитывается 267,4 тыс. пикапов.
На это вид автомобилей приходится лишь 0,6% всего российского парка машин, пишет «Автостат».
Самым распространенным пикапом является Toyota Hilux — 79,2 тыс. экземпляров. На втором месте по популярности находится Mitsubishi L200 (60,2 тыс.), тройку замыкает УАЗ «Пикап» (29,4 тыс.).
Далее идут Volkswagen Amarok (16,2 тыс.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс.), Ford Ranger (11,8 тыс.), Nissan Navara (11,5 тыс.), Mazda BT-50 (7,1 тыс.), Nissan Pickup (6,7 тыс.) и Toyota Tundra (5,8 тыс. шт.).
Ранее Mitsubishi сообщил детали об обновленном пикапе L200 для России.ПромышленностьМашиностроение
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым