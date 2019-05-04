МЧС: в Татарстане количество пожаров выросло в 2,6 раза

В Татарстане за апрель зафиксировано 546 пожаров. Это в 2,6 раза больше, чем в апреле 2018-го.

При этом площадь горения составила 430 тысяч кв.м, против 9,5 тысячи кв.м годом ранее, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

В ведомстве считают, что такой резкий рост пожаров связан со «значительным количеством загораний сухой травы, мусора, стерни и камыша».

По данным МЧС, из 546 пожаров большинство приходится на возгорание мусора (365), 138 – сухая трава, 41 – камыш и 2 – стерни. Ведомство отчитывается о предотвращении 385 загораний сухой травы.

Ранее после пожара в деревенской школе в Актанышском районе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности школ и детских садов в республике.

