Новости общества

12:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов поручил проверить пожарную безопасность школ и детсадов Татарстана

10:39, 30.04.2019
Минниханов поручил проверить пожарную безопасность школ и детсадов Татарстана
Фото: president.tatar.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил провести проверку пожарной безопасности школ и детских садов в Республике Татарстан. Так он отреагировал на пожар, произошедший в деревенской школе в Актанышском районе.

Отмечается, что особое внимание будет уделено проверке деревянных сооружений.

Напомним, что в ночь на 30 апреля произошел пожар в школе, расположенной в деревне Чуганак Актанышского района. В школе обучались 9 детей, никто не пострадал.

Президент РТ поручил организовать транспорт для доставки детей в соседнюю близлежащую школу. Также Минниханов дал поручение в кратчайшие сроки разработать и представить проект нового здания, которое будет возведено на месте сгоревшей школы, передает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров