Два участника шоу Stand Up умерли в результате ДТП в Краснодарском крае
Участники российского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.
Шоумены ехали на концерт в Краснодар. Вместе с ними находились попутчики сервиса BlaBlaCar, передает «Пятый канал».
Всего в аварии погибли пять человек, двое госпитализированы. Причина инцидента на данный момент уточняется.
Стоит отметить, что Денис Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз».
Напомним, ранее в аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек.Происшествия
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