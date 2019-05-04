Два участника шоу Stand Up умерли в результате ДТП в Краснодарском крае

Участники российского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева погибли в аварии в Краснодарском крае.

Шоумены ехали на концерт в Краснодар. Вместе с ними находились попутчики сервиса BlaBlaCar, передает «Пятый канал».

Всего в аварии погибли пять человек, двое госпитализированы. Причина инцидента на данный момент уточняется.



Стоит отметить, что Денис Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз».

Напомним, ранее в аварии с туристическим автобусом на Мадейре погибли 28 человек.