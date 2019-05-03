Марат Муратов заработал за 2018 год более 200 млн рублей

Первый заместитель руководителя аппарата президента РТ Марат Муратов стал одним из самых успешных чиновников Татарстана по итогам 2018 года. Он задекларировал доход в 204,5 млн рублей.

За первый полностью проведенный на госслужбе год после возвращения из «Просто молоко» чиовник смог повысить свой доход на 25%. Годом ранее замглавы аппарата президента РТ задекларировал 161,9 млн рублей. При этом на службу он вернулся только осенью 2017-го.

Жена Муратова за 2018 год заработала еще 17,9 млн рублей. Соответственно, их общий семейный доход составил 222,4 млн рублей, следует из опубликованной отчетности.

Марат Муратов указал, что владеет квартирой (64,1 кв. м), нежилым помещением (11,8 кв. м) и машино-местом (11,8 кв. м). На его супругу зарегистрированы шесть земельных участков, два дома, две квартиры, ряд нежилых помещений и машино-мест.

Судя по отчету, из транспорта самому Муратову принадлежит только гидроцикл и прицеп для его перевозки. В то же время в собственности его супруги указаны автомобили Porsche и Bentley.