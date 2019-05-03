Лидером по личным доходам в кабмине РТ стал Василь Шайхразиев

Члены правительства Татарстана отчитались о доходах за 2018 год. Самый высокий доход среди республиканских чиновников показал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей.

Эта цифра включает в себя не только прямой заработок на посту зампреда правительства республики, но и доход от продажи недвижимости, уточняется в отчете Шайхразиева.

Супруга вице-премьера за год заработала 2,1 млн рублей. Таким образом их семейный доход составил 18 млн рублей.

Бывшему мэру Набережных Челнов принадлежит квартира площадью 156,3 кв. м, а также нежилое помещение (3,3 кв. м) и парковочное место (14 кв. м).