ООН: Венгрия намеренно не кормила мигрантов

В ООН заявили, что власти Венгрии намеренно лишали еды мигрантов, ожидающих депортации. По данным организации, с августа 2018 года пострадал 21 человек.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Равина Шамдасани заявила, что тревожным является и сам факт содержания выдворяемых из страны мигрантов в специальных транзитных зонах.

«По нашему мнению, мигрант не должен подвергаться задержанию в ненадлежащих условиях, а также произвольному задержанию и другим формам принуждения, поскольку это делает любое возвращение недобровольным», — приводит слова представителя ООН «РИА Новости». Она призвала Венгрию выполнять «свои обязательства в отношении тех, кто лишен свободы».

Венгрия выступает против обязательной квоты распределения мигрантов. Кроме того, Венгрия отказалась подписать глобальный пакт ООН о миграции, так как, по мнению Будапешта, он может привести как к неконтролируемым миграционным потокам, так и к «глобальному» управлению миграцией.