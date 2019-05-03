Депутат Госсобрания Башкирии Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия

Депутат Госсобрания – Курултая Башкирии Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия. Соответствующее постановление подписал председатель парламента Константин Толкачев.

Народный избранник сложил полномочия по собственной инициативе. Поскольку Файзуллин был избран по Солнечному одномандатному избирательному округу, то его мандат до дополнительных выборов в сентябре останется вакантным, рассказали в пресс-службе Госсобрания РБ.

Отмечается, что Файзуллин работал в составе комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, являлся членом партии «Единая Россия».

Напомним, ранее в Башкирии вступил в силу закон, закрепляющий за главами администраций допуск к гостайне.