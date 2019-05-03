Новости общества

09:34 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутат Госсобрания Башкирии Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия

07:54, 03.05.2019
Депутат Госсобрания Башкирии Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия
Фото: gsrb.ru

Депутат Госсобрания – Курултая Башкирии Аскар Файзуллин досрочно сложил полномочия. Соответствующее постановление подписал председатель парламента Константин Толкачев.

Народный избранник сложил полномочия по собственной инициативе. Поскольку Файзуллин был избран по Солнечному одномандатному избирательному округу, то его мандат до дополнительных выборов в сентябре останется вакантным, рассказали в пресс-службе Госсобрания РБ.

Отмечается, что Файзуллин работал в составе комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам, являлся членом партии «Единая Россия».

Напомним, ранее в Башкирии вступил в силу закон, закрепляющий за главами администраций допуск к гостайне.

ОбществоВласть Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров