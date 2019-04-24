В Башкирии вступил в силу закон, закрепляющий за главами администраций допуск к гостайне

В Башкирии вступил в силу закон, согласно которому за главами местных администраций закрепляется допуск к государственной тайне.

В настоящее время главы городов и районов республики осуществляют полномочия в области мобилизации и мобилизационной подготовки. Именно сведения, связанные с данной работой, относятся к гостайне.

«Допуск к гостайне теперь заложен в типовую форму контракта с главами администраций. Он предполагает соблюдение ряда требований федерального законодательства о государственной тайне», — пояснил спикер Госсобрания — Курултая Константин Толкачев.

По его словам, речь идет об обязанности информировать органы ФСБ о попытках посторонних лиц получить секретную информацию.

Также, согласно закону, для глав администраций городов и районов РБ закреплен ненормированный служебный день, добавили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили освободить муниципальных депутатов от декларирования доходов.