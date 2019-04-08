Побит пятилетний рекорд золотовалютных резервов России

Золотовалютные резервы России достигли $487,8 млрд. Данные опубликованы на официальном портале Центробанка России.

Этот показатель побил пятилетний рекорд. 1 апреля 2014 года резервы составляли $486 млрд.

Напомним, ранее Центробанк заявил о рекордном оттоке зарубежных инвестиций из России. В 2018 году прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора снизились на $6,5 млрд. Об этом говорится в статистике, размещенной на официальном портале ЦБ РФ. Это минимальное значение с 1997 года. Именно с этого момента такую статистику предоставляет Центробанк. Зарубежные инвесторы, которые участвовали в капитале российских компаний, изъяли вложения на $22,4 млрд. Объем вновь поступивших инвестиций достиг только $15,9 млрд.



