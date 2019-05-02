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Казанский «Зенит» уступил «Кузбассу»

20:12, 02.05.2019
Казанский «Зенит» уступил «Кузбассу»
Фото: zenit-kazan.com

Первый матч финальной серии мужской Суперлиги между казанским «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом» завершился в пользу последнего.

«Зенит» уступил со счетом 0:3. Финальная серия продлится до трех побед. На данный момент «Кузбасс» повел в серии со счетом 1—0.

Напомним, ранее сообщалось, что диагональный казанского «Зенита» Никита Алексеев станет игроком «Урала», отмечает «Чемпионат». Ранее игрок дважды переходил в уфимский клуб (в сезонах 2012—2014 и в сезоне 2015—2016). В Казани он провел последние 2 года. 27-летний волейболист также играл за «Динамо-2» (Москва), «Факел» (Новый Уренгой) и «Нову» (Новокуйбышевск). В 2014 году он прерывал карьеру, так как уходил служить в армию.

СпортВолейбол Татарстан
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